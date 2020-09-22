Жительницу Челябинска поймали на «закладках» фальшивок

Жительница Челябинска решила заработать на «закладках», но не наркотиков, а фальшивых купюр. Ей грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. 30-летняя женщина обвиняется по статье «Перевозка, хранение в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

По версии следствия обвиняемая, стремясь к незаконному обогащению, в сети Интернет вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом в целях сбыта на территории Челябинска поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации.

«Посредством службы доставки получила от неустановленного лица поддельные банковские билеты номиналом 5 000 рублей образца 1997 года в количестве 100 штук. После чего в июне 2020 года упаковала купюры в свертки и доставила часть из них к месту скрытого хранения, разместив «закладки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Незаконная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Подобных преступлений в Челябинске еще не было.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Вину по предъявленному обвинению женщина признала полностью. В содеянном раскаивается. Ранее не судима, безработная, не замужем, на иждивении имеет двух малолетних детей 2009 и 2014 глдов рождения.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд Челябинска.