ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жительницу Миасса, оборонявшуюся от пьяного собутыльника кухонным топором, отправили в колонию

Происшествия
Сегодня, 16:51
Автор: 
Инна Шемаева

Жительница Миасса (Челябинская область) два года проведет в колонии за то, что покалечила собутыльника кухонным топором. 

Мужчине было нанесено порядка 65 ударов. Поводом для такой агрессии стало то, что потерпевший применил насилие в отношении нее самой и ее близких.

Приговор в отношении 35-летней местной жительницы вынесен Миасским городским судом сегодня, 27-го мая. Молодая женщина обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«В судебном заседании установлено, что подсудимая 29 декабря 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры, возникшей в результате противоправных действий потерпевшего, применившего насилие к ней и ее близким, действуя с целью причинения физической боли и тяжкого вреда здоровью, вооружилась кухонным топором и нанесла потерпевшему обухом топора 65 ударов  по жизненно-важным органам. Женщина прекратила свои действия только после прибытия сотрудников полиции», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Елена Милишникова.

Подсудимая вину признала, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 14:02
В Челябинской области в отношении владельцев «резиновых» квартир возбуждено более 500 уголовных дел
Вчера, 12:04
Мэра Чебаркуля, обвиняемого в получении взятки, отпустили под подписку о невыезде
Вчера, 11:02
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
25.05.20 16:53
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту махинаций при строительстве шорт-трека
25.05.20 15:15
В ДТП в Брединском районе погиб 10-летний ребенок, его мама и брат госпитализированы
25.05.20 13:12
Челябинец, бросивший своего новорожденного сына на асфальт, получил восемь лет
25.05.20 12:34
В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело о махинациях с пристроем к театру оперы и балета
25.05.20 10:03
В Челябинске столкнулись два «Мерседеса»
22.05.20 19:03
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
22.05.20 15:59
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
Среда обитания
Сегодня, 16:46
Альтернативный вариант - территория «восьмерки»
Челябинцы просят Путина и Текслера защитить городской бор от строительства хирургического корпуса ОДКБ
Общество
Сегодня, 13:39
Нарочно не придумаешь!
Коркинский литератор - о предлежании Фета в направлении чистого искусства и тургеневском рикострате
Новости
Сегодня, 17:51
Общество
Алексей Текслер вошел в состав наблюдательного совета НОЦ
Сегодня, 17:49
Общество
Магнитогорские депутаты исполняют наказы жителей
Сегодня, 16:31
Общество
В Магнитогорске эффективно управляют имуществом
Сегодня, 14:20
Экономика
В ЮУТПП наградили лучшие семейные предприятия
Сегодня, 14:15
Федерация
В России число случаев коронавируса превысило 370 тысяч, в УрФО – 12,7 тысячи
Материалы рубрики
Сегодня, 14:04
Происшествия
Сыну районного депутата, насмерть сбившего двух человек, грозит до семи лет лишения свободы
Сегодня, 13:46
Происшествия
Росгвардейцы задержали челябинца, находящегося в федеральном розыске
Сегодня, 12:40
Происшествия
В Челябинске заведующая детского сада будет наказана за побег ребенка
Сегодня, 11:39
Происшествия
В Агентстве инвестиционного развития Челябинской области проходят обыски
Сегодня, 11:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского из Челябинска за просьбу надеть маски
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика