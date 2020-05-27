Жительницу Миасса, оборонявшуюся от пьяного собутыльника кухонным топором, отправили в колонию

Жительница Миасса (Челябинская область) два года проведет в колонии за то, что покалечила собутыльника кухонным топором.

Мужчине было нанесено порядка 65 ударов. Поводом для такой агрессии стало то, что потерпевший применил насилие в отношении нее самой и ее близких.

Приговор в отношении 35-летней местной жительницы вынесен Миасским городским судом сегодня, 27-го мая. Молодая женщина обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«В судебном заседании установлено, что подсудимая 29 декабря 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры, возникшей в результате противоправных действий потерпевшего, применившего насилие к ней и ее близким, действуя с целью причинения физической боли и тяжкого вреда здоровью, вооружилась кухонным топором и нанесла потерпевшему обухом топора 65 ударов по жизненно-важным органам. Женщина прекратила свои действия только после прибытия сотрудников полиции», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Елена Милишникова.

Подсудимая вину признала, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.