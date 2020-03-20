Жительницу Златоуста, задушившую тяжелобольного отца, отправили в психбольницу

Сегодня, 20 марта, Челябинский областной суд огласил постановление по уголовному делу в отношении жительницы Златоуста, совершившей в состоянии невменяемости убийство своего отца, находящегося в беспомощном состоянии. Его отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Суд установил, что в ночь на 15 января 2019 года подсудимая, страдающая хроническим психическим расстройством, задушила своего 91-летнего отца. Женщина проживала с престарелым тяжелобольным папой, являющимся, кроме прочего, инвалидом первой группы по зрению, и осуществляла постоянный уход за ним. В связи с имеющимися у него заболеваниями, он не был способен себя обслуживать и самостоятельно передвигаться по квартире.

"Смерть потерпевшего наступила в результате закрытия рта и носа руками и неустановленными предметами, что привело к асфиксии. О смерти отца подсудимая самостоятельно сообщила по телефону родственникам, участковому терапевту и полиции. Согласно заключению комиссии экспертов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, женщина на момент совершения преступления и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает ее вменяемость. Она освобождена от уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд учел, что по своему психическому состоянию женщина представляет опасность для себя и других лиц, и отправил ее на лечение в психбольницу.