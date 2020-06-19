Жителя Перми, который грабил микрофинансовые офисы в Челябинске, отправили в колонию

Вынесен приговор в отношении жителя Пермского края совершившего нападения на офисы компаний, расположенных на территории Тракторозаводского района Челябинска.

«Не найдя подходящую работу, испытывая потребность в денежных средствах осужденный решил совершить нападение на офисные помещения микрокредитных компаний, а также офис МТС Уральского филиала АО «РТК», расположенные на территории Тракторозаводского района г. Челябинска для чего приискал нож, а также маску с прорезями для глаз, которые и использовал в момент нападения», - сообщила старший помощник прокурора Тракторозаводского района города Челябинска Елена Шутова.

Похищенными денежными средствами осужденный распорядился по своему усмотрению, часть похищенного имущества реализовано на территории г. Соликамска Пермского края.

Сумма общего причиненного ущерба организациям составила более 74 тысяч рублей.

Изучением личности подсудимого установлено, что им также совершены аналогичные преступления на территориях Кирова и Череповца Вологодской области.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.