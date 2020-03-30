ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Жителя села Владимировка, убившего 100-летнюю мать скалкой, отправили в колонию

Происшествия
Сегодня, 13:16

Житель Варненского района (Челябинская область) отправлен в колонию за причинение смерти престарелой матери. 100-летнюю женщину он убил скалкой.

Варненский районный суд вынес приговор по уголовному уделу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть".

"Судом установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года, находясь дома в селе Владимировка, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, деревянной скалкой нанес престарелой 100-летней матери не менее 30 ударов в область головы, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 13:58
Тренер челябинской спортшколы "Буревестник" вернул часть похищенных денег
Происшествия
Сегодня, 13:50
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Происшествия
Сегодня, 13:15
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Происшествия
Сегодня, 12:38
Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками
Сегодня, 11:21
В Челябинске сауны и бани ушли на подпольный режим работы
Сегодня, 09:59
Житель Челябинской области едва не сгорел заживо в своем автомобиле
27.03.20 16:00
Полицейские задержали челябинца, который продавал перекупщикам арендованные машины
27.03.20 15:42
Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку
27.03.20 15:29
В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов
27.03.20 13:27
Семьи погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей
27.03.20 13:22
Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, разрешили вернуться в свои квартиры
27.03.20 13:20
В СК официально прокомментировали задержание магнитогорца, который принес в жилой дом газовый баллон
27.03.20 11:40
Челябинские пенсионеры пострадали от рук афериста из Новосибирской области
27.03.20 11:29
В Магнитогорске начался осмотр квартир жилого дома, пострадавшего от взрыва
Интервью
Сегодня, 11:34
Пять острых вопросов
Блиц-опрос Алексею Текслеру по коронавирусу
Общество
Сегодня, 13:31
В Челябинске продезинфицировали более трех с половиной тысяч жилых домов
Новости
Сегодня, 14:11
Происшествия
В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"
Сегодня, 13:58
Происшествия
Тренер челябинской спортшколы "Буревестник" вернул часть похищенных денег
Сегодня, 13:50
Происшествия
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Сегодня, 13:15
Происшествия
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Сегодня, 13:09
Федерация
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:11
Происшествия
В Челябинске задержана гадалка из Оренбургской области с билетами "Банка приколов"
Сегодня, 13:58
Происшествия
Тренер челябинской спортшколы "Буревестник" вернул часть похищенных денег
Сегодня, 13:50
Происшествия
Жителя Сатки будут судить за убийство жены
Сегодня, 13:15
Происшествия
В условиях коронавируса прокуратура Челябинской области не прекращает помогать южноуральцам
Сегодня, 12:38
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками
Теги
прокуратура Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика