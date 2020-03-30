Жителя села Владимировка, убившего 100-летнюю мать скалкой, отправили в колонию

Житель Варненского района (Челябинская область) отправлен в колонию за причинение смерти престарелой матери. 100-летнюю женщину он убил скалкой.

Варненский районный суд вынес приговор по уголовному уделу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть".

"Судом установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года, находясь дома в селе Владимировка, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, деревянной скалкой нанес престарелой 100-летней матери не менее 30 ударов в область головы, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.