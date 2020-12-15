Жителю Миасса из США прислали наркотики в конфетах

Челябинские таможенники пресекли контрабанду наркотиков. Житель Миасса получил посылку из США с наркотиками в конфетах. Возбуждено уголовное дело.
Оперативники челябинской таможни в одном из почтовых отделений задержали жителя Миасса, который получил посылку из США. В ней находились сигареты, ампулы с жидкостью для электронный сигарет и конфеты.
«Товар был упакован в пленку с надписью «Каннабис». При лабораторном исследовании посылки эксперты обнаружили содержание наркотических средств: в конфетах – тетрагидроканнабиол, а в ампулах – гашишное масло», - сообщил заместитель начальника таможни Челябинска Евгений Мелехов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.