Знаменитую Бажовку омрачил несчастный случай с ребенком

Знаменитый Бажовский фестиваль, который проходил вблизи села Демарино Пластовского района (Челябинская область) в течение трех дней – с 17-го по 19-е июня, омрачил несчастный случай с ребенком.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МЧС России по Челябинской области, мальчик получил ожоги из-за беспечности взрослых, которые, собираясь жарить шашлык, разводили огонь в мангале при помощи средства для розжига.

Пострадавшего направили в медицинское учреждение. Информацией том, насколько серьезны полученные ребенком ожоги, в чрезвычайном ведомстве не располагают.

Известно, что ЧП произошло в субботу, 18-го июня. В настоящее время органы дознания проводят проверку по факту случившегося.