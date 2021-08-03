Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области стартовала масштабная транспортная реформа. В ближайшие годы планируется об
Транспорт
Транспорт
03.08.2021

Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Тракторозаводском районе Челябинска, в районе Сада Победы, обнаружена тактильная плитка, котору
03.08.2021

Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область наращивает масштабы дорожных работ. В 2021 году объемы ремонта вырастут в три
Дороги
Дороги
03.08.2021

Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, третьего августа, в Челябинске двое маленьких детей оказались заперты в машине в тот мом
03.08.2021

В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

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Улицу Свободы в Советском районе Челябинска реконструируют с нарушениями. Плитка уложен
03.08.2021

Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2021

Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России
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03.08.2021

Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом
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Спорт
03.08.2021 16:18

Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

В Уфе завершился турнир по боксу в рамках V Спартакиады молодежи России. В соревнованиях успешно выступила сборная Челябинская область, занявшая четвертое место в общекомандном зачете.

Как сообщили в министерстве региона, в соревнованиях приняли участие сильнейшие юниоры страны в возрасте 19-22 года. Достойно выступила сборная Челябинкой области. Победителем соревнований стал Артем Камалетдинов.

Успешно выступили в турнире и южноуральские спортсменки. В их активе четыре медали. Серебряным призером Спартакиады стала Дарья Батарчукова, бронза на счету Евгении Лочкановой, Алены Касьяновой и Ланы Малюгановой.

бокс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области стартовала масштабная транспортная реформа. В ближайшие годы планируется об
Транспорт
Транспорт
03.08.2021

Челябинская область обновит более 500 единиц общественного транспорта за несколько лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Тракторозаводском районе Челябинска, в районе Сада Победы, обнаружена тактильная плитка, котору
03.08.2021

Челябинский общественник обнаружил самую плохую тактильную плитку в городе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область наращивает масштабы дорожных работ. В 2021 году объемы ремонта вырастут в три
Дороги
Дороги
03.08.2021

Текслер: Планирую продолжить поездки по территориям и контроль за качеством дорог
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, третьего августа, в Челябинске двое маленьких детей оказались заперты в машине в тот мом
03.08.2021

В Челябинске в жару дети оказались заперты в машине

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Улицу Свободы в Советском районе Челябинска реконструируют с нарушениями. Плитка уложен
03.08.2021

Провалы и шатание плитки: в Челябинске улицу Свободы реконструируют с нарушениями
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В понедельник, второго августа, управления соцзащиты Челябинской области начнут принимать заявлен
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.07.2021
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03.08.2021 16:18

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