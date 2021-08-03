Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России

В Уфе завершился турнир по боксу в рамках V Спартакиады молодежи России. В соревнованиях успешно выступила сборная Челябинская область, занявшая четвертое место в общекомандном зачете.

Как сообщили в министерстве региона, в соревнованиях приняли участие сильнейшие юниоры страны в возрасте 19-22 года. Достойно выступила сборная Челябинкой области. Победителем соревнований стал Артем Камалетдинов.

Успешно выступили в турнире и южноуральские спортсменки. В их активе четыре медали. Серебряным призером Спартакиады стала Дарья Батарчукова, бронза на счету Евгении Лочкановой, Алены Касьяновой и Ланы Малюгановой.