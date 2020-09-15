Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО

Жители Челябинской области, входящей в топ-10 рейтинга субъектов РФ по реализации комплекса «Готов к труду и обороне», активно регистрируются на портале для того, чтобы выполнить нормативы комплекса. На минувшей неделе количество зарегистрированных пользователей сайта перешагнуло 400-тысячную отметку.

Регистрация на сайте ВФСК «ГТО» - это первый шаг для получения знака отличия ГТО. На этом этапе после регистрации пользователю присваивается уникальный идентификационный номер. Таким образом пользователь получает доступ в Личный кабинет, в котором показывается его история участия в сдаче норм ГТО.

Второй шаг – подача заявки на выполнение испытаний ГТО в соответствующий Центр тестирования.

Третий шаг – прохождение медицинского осмотра для допуска к выполнению нормативов и получение разрешения к выполнению нормативов комплекса.

Четвертый шаг – выполнение испытаний (тестов) ГТО.

Пятый шаг – получение знака отличия ГТО.

На сегодняшний день на сайте ГТО зарегистрировалось порядка 410 тысяч южноуральцев. По этому показателю Челябинская область занимает шестое место в стране. Впереди лишь Краснодарский край, Москва и Московская область, Республики Татарстан и Башкортостан.

Отметим, что всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 13 миллионов россиян в возрасте от 6 лет и старше.