Челябинцы из спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали пять наград всероссийских стартов

Воспитанники челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта завоевали пять наград всероссийских стартов в Ставрополе.

Челябинцы добыли «золото», три «серебра» и «бронзу» чемпионата России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина - стендовая стрельба).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, чемпионом турнира стал Алексей Пастернак. Вторые места заняли Эдуард Кужахметов, Андрей Столяров и Евгений Патрушев. «Бронзу» завоевала Ксения Слащева.

Спортсменов тренирует Дмитрий Денисов.