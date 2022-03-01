Челябинка стала победительницей рейтингового турнира по тхэквондо

Спортсменка из Челябинска Евгения Пучкина стала победительницей рейтингового турнира по тхэквондо.



В Албании завершился седьмой по счету рейтинговый турнир G2-класса — Taekwondo President’s cup 2022 в европейском регионе. Победителям и призёрам среди кадетов и юниоров, турнир дает дополнительные путёвки на кадетское и молодежное первенство континента, соотвественно



Как сообщили в спорткомитете Челябинска, медаль высшей пробы на престижном турнире завоевала Евгения Пучкина.



Спортсменка тренируется в СШОР «Юный Динамовец» и сборной спортивного клуба «Прайд», под руководством Дениса и Сергея Филимоновых, Юлии Кустовой и Павла Абраменкова.