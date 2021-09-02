Челябинка Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде

Сегодня, второго сентября, пловчиха из Челябинска Валерия Шабалина завершила свое выступление на Паралимпийских играх-2020 в Токио, завоевав серебряную медаль. В заплыве на 100 метров на спине челябинка проиграла доли секунды спортсменке из Великобритании.

«От лица министерства физической культуры и спорта Челябинской области поздравляю Валерию с феноменальным результатом на дебютной Паралимпиаде. Сегодня в копилку к трем золотым медалям южноуральская спортсменка принесла еще и серебряную награду. Эти победы – пример преодоления любых жизненных обстоятельств, который может помочь людям с ограниченными возможностями поверить в свои силы», - отметил –министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Напомним, ранее Валерия Шабалина открыла счет золотым медалям российской сборной, выиграв стометровку баттерфляем. В плавании вольным стилем на дистанции 200 метров южноуральской спортсменке вновь не было равных. Третью золотую медаль и звание трехкратной олимпийской чемпионки Валерия завоевала в заплыве на 200 метров комплексным плаванием.