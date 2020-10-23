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Челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» чемпионата России среди инвалидов по зрению

Спорт
Сегодня, 10:32
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Воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» по дзюдо Сергей Николаев завоевал бронзовую награду на чемпионате России среди инвалидов по зрению.

Челябинец выступал в весовой категории до 73 килограммов. В первом поединке он взял верх над Якубом Халиковым из Дагестана. А в полуфинале уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону страны Василию Кутуеву из Хабаровского края. В поединке за третье место 21-летний мастер спорта России нанес поражение москвичу Исломиддину Баротову.

Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, Сергей Николаев тренируется под руководством Юрия Ермакова, Владимира Солдаткина и своего отца, Сергея Николаева-старшего.

Молодой спортсмен является бронзовым призером Кубка мира, трех чемпионатов России, а также Кубка страны. Челябинец стремится стать первым в регионе дзюдоистом, который примет участие в Паралимпийским играх.

 

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