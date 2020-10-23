Челябинский дзюдоист завоевал «бронзу» чемпионата России среди инвалидов по зрению
Воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» по дзюдо Сергей Николаев завоевал бронзовую награду на чемпионате России среди инвалидов по зрению.
Челябинец выступал в весовой категории до 73 килограммов. В первом поединке он взял верх над Якубом Халиковым из Дагестана. А в полуфинале уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, пятикратному чемпиону страны Василию Кутуеву из Хабаровского края. В поединке за третье место 21-летний мастер спорта России нанес поражение москвичу Исломиддину Баротову.
Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, Сергей Николаев тренируется под руководством Юрия Ермакова, Владимира Солдаткина и своего отца, Сергея Николаева-старшего.
Молодой спортсмен является бронзовым призером Кубка мира, трех чемпионатов России, а также Кубка страны. Челябинец стремится стать первым в регионе дзюдоистом, который примет участие в Паралимпийским играх.
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