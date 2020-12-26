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В Челябинске разыграют два комплекта наград чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионка России по фигурному катанию расплакалась после победы на челябинском льду

В Челябинске сегодня, 26 декабря, был разыгран третий комплект наград чемпионата России по фигурному катанию. Лучшей спортивной парой признаны Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Москва-Татарстан). Теперь они - трехкратные чемпионы страны.

Тарасова и Морозов сразу заявили о своих амбициях, захватив лидерство после проката короткой программы в соревнованиях спортивных пар. В произвольной программе фигуристы еще раз доказали свое превосходство. Несмотря на падение Евгении после подкрутки, дуэт набрал 228 баллов. Тарасов и Морозова стали трехкратными чемпионами России.

«Впечатление двоякое у нас. Была досадная ошибка, мы расстроились, но потом, когда увидели оценки судей на табло, просто была буря эмоций. Это не передать словами», - сказал на пресс-конференции Владимир Морозов.

Партнерша Владимира Морозова Евгения после объявления судейских оценок расплакалась.

«Мы очень рады первому месту. Все наши эмоции выплеснулись, когда мы увидели оценки, эмоции зашкаливали. У нас был последний стартовый номер, и это второй старт в сезоне. Волновалась, вот и расплакалась, когда поняла, что мы стали чемпионами», - сказала Евгения Тарасова.

Второе место заняла пара Александра Бойкова-Дмитрий Козловский. Они, кстати, после короткой программы также находились на втором месте.

Замкнули тройку Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин из Москвы. Это их вторая бронза, завоеванная на национальных первенствах.

Также сегодня станет известно имя триумфатора чемпионата России среди женщин-одиночниц. Явные фавориты - призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова и 14-летняя восходящая звездочка российского фигурного катания Камила Валиева.

Наверняка, в этот спор лидеров вмешается Александра Трусова - подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он, кстати, остался недоволен работой судейского корпуса. По мнению Плющенко, его подопечная выступила безупречно – он негодовал по поводу того, что судьи посчитали иначе.

Напомним, ранее золото чемпионата России на челябинском льду среди мужчин завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. И впервые в своей карьере титул чемпионов России завоевала пара Александра Степанова – Иван Букин.

Завтра, 27 декабря, в ледовой арене «Трактор» состоятся показательные выступления, в которых будет блистать двукратная серебряная призерша Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Выступить на чемпионате России и побороться за медали она не смогла по ряду объективных причин.

Фото: оргкомитет «Ростелеком-Чемпионата России по фигурному катанию на коньках»