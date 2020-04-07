Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Делаем вместе: пальчиковая гимнастика
Спорт
Сегодня, 10:15
А вы знаете, что благодаря пальчиковой гимнастике можно улучшить свою память?
Посмотрите простые упражнения, которые помогут вам проснуться и активировать свой головной мозг - данные упражнения можно делать в перерывах между рабочими задачами, которые вы выполняете дома - они вернут вам внимание и повысят вашу концентрацию.
Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»
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