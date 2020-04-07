ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»

Делаем вместе: пальчиковая гимнастика

Спорт
Сегодня, 10:15

А вы знаете, что благодаря пальчиковой гимнастике можно улучшить свою память? 

Посмотрите простые упражнения, которые помогут вам проснуться и активировать свой головной мозг - данные упражнения можно делать в перерывах между рабочими задачами, которые вы выполняете дома - они вернут вам внимание и повысят вашу концентрацию. 

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника» 

Отправить новость
Общество
Вчера, 16:52
Ирина Гехт объяснила причины смерти помощника судьи и рассказала про состояние Зюся
Общество
Вчера, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Общество
Вчера, 15:17
Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий
Общество
Вчера, 14:33
Блиц-опрос
Текслер ответил на вопросы по борьбе с коронавирусом
23.03.20 13:16
28 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится спуск в купальниках и карнавальных костюмах
19.03.20 15:55
Укрепляем иммунитет или способы избежать вирусных инфекций этой весной
19.03.20 13:17
Фёдор Конюхов: “Миасс - моя малая родина”
16.03.20 17:53
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
12.03.20 11:26
Из-за коронавируса перенесен матч Еврокубка с участием златоустовской «Уралочки»
12.03.20 10:42
В Магнитогорске юным хоккеистам вручили Кубок Собрания
11.03.20 15:17
Бархатный сезон в ЦАО «Евразия» или 5 причин провести весенние деньки на горнолыжном курорте
11.03.20 11:57
В марте состоится Фестиваль Челябинской области по горным лыжам и сноуборду на Кубок губернатора 2020
05.03.20 16:02
Альпийская весна на южноуральском курорте – на «Солнечной долине» разгар горнолыжного сезона
03.03.20 11:13
В Челябинске состоится Кубок губернатора по тхэквондо
Общество
Вчера, 16:00
У пресс-секретаря губернатора обнаружили коронавирус
Общество
Вчера, 12:58
Текслер: На этой неделе послаблений садоводам точно не будет
Новости
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 10:48
Общество
В Златоусте произошел резкий скачок цен на лимон и имбирь. Разбирается УФАС
Вчера, 18:20
Политика
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
Вчера, 16:55
Происшествия
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
Вчера, 15:43
Экономика
РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
26.03.20 13:33
Спорт
Кубок Гагарина в этом сезоне достался коронавирусу
23.03.20 17:29
Спорт
В спортивных школах Челябинска отменили тренировки
23.03.20 15:34
Спорт
Челябинские футболисты досрочно вернулись со сборов в Турции
16.03.20 17:53
Спорт
В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду
12.03.20 11:26
Спорт
Из-за коронавируса перенесен матч Еврокубка с участием златоустовской «Уралочки»
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика