Этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области не будет отменен
Спорт
Сегодня, 10:01

Напомним, исполком WADA постановил, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Позднее FIS (Международная федерация лыжного спорта) заявила, что примет меры в соответствии с этим решением. В сезоне-2019/20 запланированы пять этапов Кубка мира в России: 1 февраля в Москве этап по сноуборду в дисциплине параллельный слалом, 25-26 января этап в Москве по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика, 23 февраля в Солнечной долине (Челябинская область) этап по ски-кроссу, 7 марта в Красноярске этап по парному могулу, 8 марта в Красноярске этап по лыжной акробатике.

10 декабря Международная федерация лыжного спорта сообщила, что не станет отменять пять российских этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2019/20.

— В нашем заявлении говорится, что «главными событиями» (MajorEvents), которые подпадают под решение ВАДА о запрете турниров, считаются чемпионаты мира, — сообщили РИА Новости в пресс-службе FIS. — Они не включают соревнования уровня Кубка мира.

Таким образом, запланированный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс на «Солнечной долине» вновь состоится.

Этап Кубка мира будет проходить в Челябинской области уже в четвертый раз и вновь соберет лучших спортсменов со всего мира. Сейчас ведется активная подготовка к этому событию.

 

По данным:https://www.sport-express.ru/doping/news/mezhdunarodnaya-federaciya-lyzhnogo-sporta-ne-budet-otmenyat-etapy-kubka-mira-v-rossii-1620529/

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