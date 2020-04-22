Ходьба на носочках

Как говорится, новое это хорошо забытое старое.

Казалось бы, нет ничего проще, чем ходить на носочках, пяточках, на внешней и внутренней стороне стоп, но ведь редко это делаем. А надо бы.

Ученые доказали, что если утром хорошо проработать свой голеностопный сустав, то на 99% снижается риск получения каких-либо травм.

В общем, сегодня в ходе физкультминутки ходим на носочках и не только.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника».