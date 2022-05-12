Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО

Команда Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) будет защищать честь родного региона на всероссийском этапе фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, который состоится в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) 15-го мая.

О том, что в этом году Челябинскую область на фестивале вновь представит команда ПАО «ММК», рассказали в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО. Работники Магнитогорского металлургического комбината уже не раз доказывали свои физические возможности, принимая участие не только в фестивале среди трудовых коллективов, но и в фестивале чемпионов «Игры ГТО», по итогам которого в 2021-м году заняли второе командное место.

В составе команды восемь участников: четыре женщины и четверо мужчин. Алена Гайдук, Алла Масина, Надежда Щуровская, Нурлан Исибаев и Александр Кицаев уже знакомы с всероссийскими фестивалями комплекса ГТО и даже установили спортивные рекорды. Наталье Новиковой, Андрею Агееву и Андрею Иванову еще предстоит окунуться в физкультурно-спортивную атмосферу ГТО и побороться за призовое место, сообщили в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Отметим, еще в 2017-м году решением генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева комбинат первым среди промышленных предприятий региона создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным во всероссийском физкультурном спортивном комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, ММК стал одним из первых предприятий в России, которые материально поощряют сотрудников за выполнение нормативов ГТО. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный – три тысячи, бронзовый – две. А еще обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.