Магнитогорцы готовятся к «гусевскому» турниру

В Магнитогорске (Челябинская область) в 11-й раз состоится хоккейный мемориал на кубок городского Собрания.
Вчера, 26-го января, муниципальные депутаты на своем заседании внесли уточняющие поправки в положение о турнире, касающиеся практики применения документа в условиях повышенной готовности.
Состязания среди дворовых команд пройдут в Магнитогорске уже 11-й раз.
Спикер Собрания Александр Морозов объяснил, что турнир посвящен памяти Владимира Дмитриевича Гусева - энтузиаста развития детского дворового хоккея.
«В конце 1980-х годов, будучи начальником ЖКО №1, он собрал в Ленинском районе команду единомышленников. После работы, сняв галстук, Владимир Гусев с ребятами строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах. Приобщал мальчишек к труду и спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений», - сказал Александр Морозов.
Как сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского собрания депутатов Анжелика Филипова, в соревнованиях ежегодно участвуют 10-15 дворовых команд, а всего в нем приняло участие более трех тысяч мальчишек.
Турнир поддерживают хоккеисты команды «Металлург», которые ежегодно становятся его «лицом». В разные годы юных спортсменов поддержали Сергей Мозякин, Илья Самсонов, Николай Кулемин, Ярослав Косов, Евгений Бирюков, Алексей Кайгородов, Евгений Бирюков, Павел Дорофеев и другие спортсмены.