В Челябинской области досрочно завершили ремонт моста под Юрюзанью

В Челябинске силовики изъяли 70 тысяч бутылок паленого алкоголя

В день памяти жертв Холокоста: южноуральцы - освободители Освенцима

В Челябинской области за сутки 11 классов отправили на карантин по ОРВИ

В Миассе пожарные вывели из опасной зоны четырех взрослых и четырех детей

В Магнитогорске живодеры выкинули с балкона собаку

Магнитогорцы готовятся к «гусевскому» турниру

В Магнитогорске (Челябинская область) в 11-й раз состоится хоккейный мемориал на кубок городского Собрания.

Вчера, 26-го января, муниципальные депутаты на своем заседании внесли уточняющие поправки в положение о турнире, касающиеся практики применения документа в условиях повышенной готовности.

Состязания среди дворовых команд пройдут в Магнитогорске уже 11-й раз.

Спикер Собрания Александр Морозов объяснил, что турнир посвящен памяти Владимира Дмитриевича Гусева - энтузиаста развития детского дворового хоккея.

«В конце 1980-х годов, будучи начальником ЖКО №1, он собрал в Ленинском районе команду единомышленников. После работы, сняв галстук, Владимир Гусев с ребятами строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах. Приобщал мальчишек к труду и спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений», - сказал Александр Морозов.

Как сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского собрания депутатов Анжелика Филипова, в соревнованиях ежегодно участвуют 10-15 дворовых команд, а всего в нем приняло участие более трех тысяч мальчишек.

Турнир поддерживают хоккеисты команды «Металлург», которые ежегодно становятся его «лицом». В разные годы юных спортсменов поддержали Сергей Мозякин, Илья Самсонов, Николай Кулемин, Ярослав Косов, Евгений Бирюков, Алексей Кайгородов, Евгений Бирюков, Павел Дорофеев и другие спортсмены.