Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин избран президентом региональной Федерации дзюдо. Попечительский совет Федерации возглавила общественный деятель, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 года, супруга главы региона Ирина Текслер.
Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, руководящий состав Федерации дзюдо был избран сегодня, 19 января, на внеочередной конференции организации. Президента и руководителя попечительского совета выбирали большинством голосов.
Напомним, что дзюдо на Южном Урале - один из опорных видов спорта с глубокими победными традициями, у которого впереди большие перспективы и новые достижения.
В настоящее время дзюдо культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера, 12-ти клубах. В общей сложности в них занимаются около пяти тысяч человек.
В Челябинской области подготовлены олимпийский чемпион Мансур Исаев и два чемпиона мира – это Григорий Веричев и Виталий Макаров, а также два десятка призеров Олимпийских игр, чемпионатов планеты и континента.