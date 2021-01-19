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Мамин избран президентом Федерации дзюдо Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин избран президентом региональной Федерации дзюдо. Попечительский совет Федерации возглавила общественный деятель, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 года, супруга главы региона Ирина Текслер.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, руководящий состав Федерации дзюдо был избран сегодня, 19 января, на внеочередной конференции организации. Президента и руководителя попечительского совета выбирали большинством голосов.

Напомним, что дзюдо на Южном Урале - один из опорных видов спорта с глубокими победными традициями, у которого впереди большие перспективы и новые достижения.

В настоящее время дзюдо культивируется в 17 спортивных школах, Центре олимпийской подготовки по дзюдо имени Миллера, 12-ти клубах. В общей сложности в них занимаются около пяти тысяч человек.

В Челябинской области подготовлены олимпийский чемпион Мансур Исаев и два чемпиона мира – это Григорий Веричев и Виталий Макаров, а также два десятка призеров Олимпийских игр, чемпионатов планеты и континента.