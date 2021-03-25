Мать воспитанника «Трактора» хочет поговорить с хоккеистом, бросившим в ее сына смертельную шайбу

Мама воспитанника челябинского «Трактора» хоккеиста Тимура Файзутдинова Елена хочет поговорить с игроком «Локо», который бросил ту самую шайбу, от которой наступила смерть ее сына. Родные погибшего спортсмена считают, что в смерти Тимура никто не виноват: это трагическая случайность.

Об этом сообщает телеканал «Матч-ТВ».

«Я бы хотела ему сказать, что я его ни в чем не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось. Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее», - сказала мама погибшего хоккиста.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в больнице Ярославля 16 марта. Воспитанник хоккейной школы «Трактор» получил тяжелую травму головы на матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо» 12 марта.

Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти юного хоккеиста не удалось.