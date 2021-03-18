В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»

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В Челябинске простились с воспитанником челябинского «Трактора»

Сегодня, 18 марта, в Челябинске состоялась церемония прощания с воспитанником челябинского «Трактора», Тимуром Файзутдиновым, который умер после попадания шайбы в голову во время матча.

Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым состоялась в ледовой арене «Трактор». Проводить в последний путь воспитанника челябинского хоккея пришло большое количество людей – тренеры, спортсмены, бывшие одноклассники и даже ребята, с которым Тимур ходил в детский сад.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в больнице Ярославля 16 марта. Воспитанник хоккейной школы «Трактор» получил тяжелую травму головы на матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо» 12 марта.

Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.