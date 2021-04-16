«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»

Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» попал в финал смотра-конкурса «Россия-футбольная страна!» от Российского футбольного союза в номинации «Лучший проект в области развития массового футбола».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, «МЕТРОШКА» вошел в число 64 проектов со всей страны и стал единственным участником, прошедшим отбор от Челябинской области.

Победители и призеры конкурса будут определены до конца апреля. Награждение пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде в перерыве финального матча Кубка России.

Кроме того, победитель номинации «Лучший проект в области развития массового футбола» будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards. *

Генеральным партнером соревнований шестой год подряд выступила Русская медная компания (АО «РМК»). При поддержке РМК фестиваль существенно расширил свою географию и увеличил численность участников.

В этом году фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» пройдет уже в 20-й раз. В нем примут участие около 6 000 детей из 36 городов и 12 регионов России: Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края получат возможность принять участие в большом детском празднике.

СПРАВКА

UEFA Grassroots Awards была учреждена в 2010 году. Ежегодно награды присуждаются клубам и проектам, помогающим следовать стратегии УЕФА, согласно которой каждый, независимо от способностей, возраста, пола и происхождения, может играть в футбол в безопасной среде. В 2020 году приняли участие 129 номинантов от 37 национальных ассоциаций.