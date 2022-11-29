Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале

Новый отель комплекса «Солнечная долина» (Челябинская область) стал победителем регионального этапа национальной премии «Горы России», созданной в этом году для продвижения и развития горнолыжного туризма в стране.

Премия, организованная профильным комитетом Госдумы при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства и тогда ещё не упразднённого Ростуризма, предусматривала народное онлайн-голосование на специальной платформе, объединяющей горнолыжные курорты всей страны.

Лучшим отелем горнолыжного курорта Уральского региона был признан недавно построенный на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» четырехзвездочный отель Business Residence & Spa.

В отеле апартаменты дополняют конференц-зал, ресторан и спа-комплекс.