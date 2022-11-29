29.11.2022
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
29.11.2022
В Челябинске ищут девушку-подростка из Томской области
29.11.2022
Группа ВТБ: россияне на 11% увеличили траты в «Черную пятницу»
29.11.2022
В Челябинской области выросла смертность от отравления алкоголем
29.11.2022
В бассейне Челябинска, где едва не утонул ребенок, найдены нарушения
29.11.2022
ВТБ на Южном Урале увеличил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 20%
Миасский горнолыжный отель признан лучшим на Урале
Новый отель получил новую награду «Горы России», созданную для поддержки отечественного туризма
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
22.11.2022
«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных
17.10.2022
На курорте «Солнечная долина» завершился фестиваль экстрима
11.08.2022
Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022