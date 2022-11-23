На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона

26 ноября на горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие горнолыжного сезона.

Два популярных горнолыжных курорта – «Заявьялиха» и «Солнечная долина» объединились,поэтому в предстоящем горнолыжном сезоне на курортах будет действовать единый ски-пасс, который позволит кататься как на «Солнечной долине», так и на «Завьялихе», таким образом, гости курортов смогут прокатиться по 25 километров трасс. Также для удобства гостей сформировано единое пакетное предложение – горнолыжный тур с проживанием на «Солнечной долине» и трансфером до курорта «Завьялиха». Трансфер между курортами запущен по следующему расписанию: отправление ГЛК «Солнечная долина» 10-00, прибытие на ГЛК «Завьялиха» 12-00, отправление от ГЛК «Завьялиха» 16-00, прибытие на ГЛК «Солнечная долина» 18-00 - каждый четверг и субботу.

Инфраструктуру «Завьялихи» в новом сезоне также дополнят новая учебная трасса, протяженностью 140 метров, тюбинговый комплекс, прокат оборудования, сервисный центр, мангальные зоны, школа инструкторов «Alpine school», инструкторы который сертифицированы по международной системе аттестастации. Школа хорошо зарекомендовала себя на курорте «Солнечная долина» и теперь готова принять начинающих горнолыжников на «Завьялихе».

В субботу, 26 ноября, на курорте состоится праздничное открытие. Будет работать ди-джей, ведущий проведет розыгрыш призов и подарков. Будут работать трассы протяженностью 2500 метров, 2400 метров и учебная трасса.