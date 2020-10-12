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Наталья Котова поручила организовать подсветку спортивных площадок в Челябинске

Спорт
Сегодня, 12:06
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова поручила своему заместителю по социальному развитию Сергею Авдееву и главам районных администраций организовать подсветку спортивных площадок и воркаут-площадок, находящихся на городских общественных пространствах.

Такое поручение градоначальница дала сегодня, 12-го октября, на аппаратном совещании в челябинской мэрии.

«Мы с вами несколько лет эти объекты устанавливали. На некоторых площадках подсветки нет. Это неправильно, потому что в Челябинске многие жители хотят заниматься спортом в том числе и в темное время суток. Сейчас горожане не могут это делать, так как там темно и небезопасно. Прошу проработать проекты, подумать, каким образом мы могли бы осветить площадки. Возьмите этот вопрос в работу», - сказала Наталья Котова.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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