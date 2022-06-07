Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

Чемпион мира по версии WBA Николай Валуев в ближайшую пятницу, 10 июня, примет участие в «Кубке Законодательного собрания по футгольфу» в Челябинске. Об этом бывший боксёр, а ныне депутат Государственной Думы сообщил в своих соцсетях. Турнир состоится на площадке конно-спортивного комплекса «Рифей».

Состязания по футгольфу пройдут в южноуральской столице уже в третий раз. Первые соревнования состоялись в Челябинске в 2018 и 2019 году. Тогда Николай Валуев выступал в составе одной из команд, а также дал мастер-класс начинающим игрокам.

Футгольф объединяет в себе футбол и гольф. Задача игрока состоит в том, чтобы пройти через футбольное поле с лунками, стараясь загнать футбольный мяч в них за наименьшее число ударов. Напомним, что Николай Валуев является президентом Федерации этого вида спорта и активно популяризирует его в России с 2015 года.