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Посол ГТО Евгения Зинурова призывает южноуральцев с пользой провести время в условиях самоизоляции

Спорт
Сегодня, 15:32

Посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова призывает южноуральцев в условиях самоизоляции больше времени уделить своему физическому развитию в домашних условиях, подготовить себя в том числе и к успешной сдаче тестов комплекса «Готов к труду и обороне».

Те южноуральцы, которые еще не выполнили нормативы комплекса ГТО, могут подтянуть свою физическую форму в условиях самоизоляции. Многие из тестов можно выполнить в домашних условиях. Отжимание, пресс и упражнения на гибкость составляют основу комплекса для каждой возрастной группы.

«ГТО — это не только система физического воспитания населения, это возможность проверить себя, свои силы и здоровье, - считает Евгения Зинурова. – Сейчас у каждого из нас есть возможность уделить внимание своему здоровью, сделать зарядку и элементарный комплекс упражнений, позволяющий держать себя в тонусе и физическом состоянии. И самое главное – для этого не нужно какого-либо инвентаря или оборудования. В этом и есть главное преимущество ГТО", - сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Важно отметить и то, что выполнять нормативы ГТО гораздо проще и легче в том случае, если вы заранее себя к ним подготовили.

«Все мы верим и надеемся на то, что в скором времени вся наша жизнь вернется в нормальное русло, можно будет снова заниматься физической культурой и спортом, вести полноценный образ жизни. Я сама с нетерпением жду того момента, когда ситуация в стране и мире нормализуется и будут отменены режимы самоизоляции. А пока продолжаю активно заниматься спортом дома – делаю зарядку, выполняю упражнения на пресс и отжимания, занимаюсь с гантелями. Призываю и вас последовать моему примеру»,  - добавляет посол ГТО в Челябинской области Евгения Зинурова.

 

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