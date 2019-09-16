Пять южноуральских ватерполисток стали чемпионками мира
Спорт
Сегодня, 19:01

В португальском городе Фуншал завершилось первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года. В составе сборной России победителями соревнований стали пять южноуральских спортсменок из команды «Динамо-Уралочка».

В матче за золотые медали сборная России под руководством Сергея Маркоча и Ивана Комарова уверенно обыграла соперниц из Голландии (11:5) и защитила титул чемпионов. В составе команды золотые медали получили сразу пять ватерполисток из златоустовской «Динамо-Уралочки» - Евгения Головина, Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.

Кроме того, две наши землячки получили и индивидуальные призы по итогам первенства мира. Так, Евгения Головина была признана лучшим вратарем турнира, а Маргарита Пыстина – лучшим бомбардиром (21 гол).

Состав сборной команды России – победителей первенства мира среди юниорок (U21):

Головина Евгения, Кемпф Полина (капитан), Заплатина Елизавета, Пыстина Маргарита, Дьяченко Анастасия, Попова Полина, Чагочкина Дарья, Леонова Анастасия, Галимзянова Регина, Толкунова Татьяна, Шапкина Анастасия, Липская Надежда, Степахина Светлана.

Уже совсем скоро в Златоусте и Челябинске пройдет III Кубок губернатора Челябинской области по водному поло. Матчи группового этапа пройдут в Златоусте с 25 по 28 сентября, финальные игры – 29 сентября в Челябинске. В турнире примут участие 6 команд: Россия (мол), «Динамо-Уралочка», сборные Хорватии, Казахстана, ЮАР и ХМАО.

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