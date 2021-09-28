Самые сильные представители уголовно-исполнительной системы РФ работают в Челябинской области

Самые сильные представители уголовно-исполнительной системы страны работают в Челябинской области: сборная ГУФСИН региона завоевала первое место в командной эстафете Кубка федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации.

Ведомственные соревнованиях проходили в городе Суздаль Владимирской области, участие в них приняли около 150-ти спортсменов из сорока регионов страны, представляющие уголовно-исполнительную систему, а также силовые структуры РФ.

От Челябинской области выступали четыре сотрудника регионального ГУФСИН: начальник отряда ОВРО ИК-8 Михаил Журов, старший инструктор штурмового отделения ОСН «Урал» Станислав Нестеренко, младший инспектор дежурной служба СИЗО-4 Александр Чиненов и начальник энергомеханического отдела ИК-8 Денис Абдрахманов.

По итогам первого дня соревнований, в личном первенстве по двоеборью, южноуральцы завоевали медали в трех весовых категориях: у Станислава Нестеренко «золото» в категории до 73-х килограммов, у Михаила Журова – «серебро» в категории до 85-ти килограммов, у Дениса Абдрахманова – «бронза» в категории свыше 85-ти килограммов.

По итогам второго дня соревнований, в командной эстафете, сборная команда ГУФСИН России по Челябинской области заслуженно заняла первое место.

Победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и дипломы, сообщает пресс-служба ведомства.