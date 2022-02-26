Сборная России по ски-кроссу провела открытую тренировку с участием спортсменов Грузии и Японии

Отмена этапа Кубка мира не помешала сборной России по ски-кроссу сегодня, 26 февраля, на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) провести открытую тренировку для болельщиков, которые очень ждали соревнований. В ней приняли участие спортсмены из Японии и представитель Грузии.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялась открытая тренировка сборной России по ски-кроссу при участии спортсменов из Японии и Грузии.

Высокий уровень организации и качество приема, которые традиционно демонстрирует Челябинская область, широко известны, и это многократно отмечали атлеты разных стран. Спортсмены, прибывшие в Челябинскую область в этом году, в очередной раз оценили гостеприимство и качество подготовки чемпионата и выразили глубокое сожаление о том, что вынуждены покинуть страну и не примут участие в соревнованиях.

«Хочу выразить слова благодарности вам (болельщикам), что вы сегодня пришли поддержать нас, пусть на тренировку, не на соревнования. Но для нас большая честь выступать для вас. Каждый раз, когда приезжаешь с горы на финиш и видишь ваши довольные лица - это вдохновляет. Хочется побеждать больше и больше. Спасибо всем!», - сказал российский спортсмен Игорь Омелин.

«В Челябинской области нам всегда оказывают теплый прием и создают все условия для побед и тренировок. В этом году даже сделали специальную трассу – аналог трассы в Пекине – это помогло нам подготовиться и принесло нам бронзу на Олимпийских играх – Сергей Ридзик показал отличный результат», - отметил главный тренер сборной России Михаил Носов.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично инспектировал строительство трассы ски-кросса для олимпийцев и общался непосредственно со спортсменами и тренерами, что говорит о его профессиональном подходе. Благодаря такому подходу мы намечаем большие планы по развитию спорта в Миассе», - отметил председатель федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин.

После тренировки сборная России пообщалась с болельщиками и провела автограф-сессию.

Напомним, 26 и 27 февраля Южный Урал должен был принимать этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Для участия в Миасс приехали спортсмены из 16 стран. 25 февраля спортивное руководство стран-участниц отозвало свои команды – этап Кубка мира в Миассе отменили.