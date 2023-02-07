«Солнечная долина» примет Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России»

11 февраля в Миассе (Челябинская область) состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты пройдут на лыжной базе в поселке «Дачный» и на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Ожидаемое количество участников – до 100 человек из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы и Челябинской области.

После стартов всех угостятся чаем из самовара и сладостями.

Регистрация будет проходить с 10-00 до 10-45 в пункте проката беговых лыж (рядом с ресепшн отеля Sunny Valley у катка).

Напомним, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоится в седьмой раз. Она проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, а также привлечения трудящихся и учащейся молодежи Челябинской области к регулярным занятиям лыжным спортом.

Руководство организацией соревнований осуществляют министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе минспорта региона.

Массовые забеги состоятся:

- в Златоусте - на лыжном стадионе имени Светланы Ишмуратовой;

- в Магнитогорске - на территории МАО «Парки Магнитки»;

- в Челябинске - на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим стадионом имени Елены Елесиной.



По итогам спортивных забегов победители и призеры будут награждены денежными призами: первое место – четвертое рублей, второе место – три тысячи рублей, третье место – две тысячи рублей.