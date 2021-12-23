23.12.2021
В Верхнеуральске будут судить чиновницу, купившую детям-сиротам непригодное жилье
23.12.2021
Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
23.12.2021
Магнитогорские стражи порядка присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
23.12.2021
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей от ковида
23.12.2021
«Пушкинская карта»: ключ к успеху выставки Музеев Московского Кремля в Челябинске
23.12.2021
Самокатчика из Челябинска, сбившего ребенка, ждет суд
Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою
10.12.2021
В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии
09.12.2021
В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию
02.12.2021
Ай да мастерицы! В женской колонии Челябинска выбрали самые вкусные, пышные и красивые оладьи
29.11.2021
В челябинском СИЗО покончил с собой убийца младенца
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021