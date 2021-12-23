Сотрудница ГУФСИН Челябинской области стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою

Сотрудница УИС Челябинской области Ирина Алексеева из Копейска стала пятикратной чемпионкой России по рукопашному бою.



Чемпионат России по рукопашному бою проходил в Орле. В соревнованиях принимали участие мужчины и женщины — сильнейшие спортсмены. Всего 271 участник из 49 российских регионов.



Челябинскую область представляла Ирина Алексеева — младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-6 (город Копейск).



Как сообщили в ГУФСИН, единоборствами девушка увлекается с детства. С 2014 года — рукопашным боем. Тренеры сразу рассмотрели в ней талант и бойцовский дух. Остальное сделали упорные тренировки.

Победа на чемпионате России в 2021 году уже пятое подобное достижение девушки на подобных соревнованиях.



В уголовно-исполнительной системе Ирина служит с 2015 года. В числе ее личных достижений - общественное признание. В 2020 году она стала дипломантом премии «Щит и роза» в номинации «За спортивные достижения».