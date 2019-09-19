«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»

Челябинский «Трактор» в седьмом матче выездной серии встречался с новосибирской «Сибирью». Вырвать победу «черно-белым» удалось только в овертайме.

Счет в матче «Трактора» и «Сибири» открыли хозяева льда. На десятой минуте челябинцы пропустили при отложенном штрафе ушел на перерыв, проигрывая в счете. Забить «черно-белым» удалось во втором периоде. На 36-й минуте Алексей Кручинин решился на достаточно дальний бросок и не прогадал – 1:1. В первой половине третьего периода «Сибирь» начала играть гораздо активнее прессинговать, создавать моменты. В итоге шайба оказалась в воротах «Трактора», но после видеопросмотра гол был отменен. Арбитры усмотрели положение «вне игры». Победитель в этом матче был выявлен в овертайме. За 42 секунды до конца дополнительного времени Эндрю Кейлоф вогнал ее в сетку голкипера хозяев. 2:1 (ОТ) – пятая победа «Трактора» в семи матчах на выезде.

Следующий матч челябинцы проведут в пятницу, 20 сентября. «Трактор» будет встречаться с «Барысом».

23 сентября ХК «Трактор» открывает вторую домашнюю серию матчей. В гости к челябинцам приедет нижнекамский «Нефтехимик». Болельщиков по традиции ждет яркое и красочное предматчевое шоу. Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывают билеты на этом матч.

Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы «Урал-пресс-информ» в социальной сети «Вконтакте» и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу. Победителя мы определим 20 сентября в 12 часов с помощью специального приложения.

Магнитогорский «Металлург» домашнюю серию открывает сегодня, 19 сентября. Сталевары на своем льду будут принимать московский «Спартак».