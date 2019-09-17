Розыгрыш билетов на первый матч второй домашней серии ХК «Трактор»

Два билета в одни руки на матч «Трактора»! Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с «черно-белыми» разыгрывают билеты на домашний матч челябинского клуба.

23 сентября ХК «Трактор» открывает вторую домашнюю серию матчей. В гости к челябинцам приедет нижнекамский «Нефтехимик». Болельщиков по традиции ждет яркое и красочное предматчевое шоу.

Также «черно-белые» представят игровую майку-рекордсменку с 1000 фамилий владельцев абонементов этого сезона.

Чтобы выиграть билеты на эту встречу, достаточно стать участником группы «Урал-пресс-информ» в социальной сети «Вконтакте» и сделать репост записи о конкурсе себе на страницу.

Победителя мы определим 20 сентября в 12 часов с помощью специального приложения.