«Трактор» завершил домашнюю серию победой, «Металлург» проиграл

«Трактор» прервал неудачную серию, добыв столь нужную и важную победу над ярославским «Локомотивом» на своем льду. Все заброшенные шайбы пришлись на второй период. Голами у «Трактора» отметились Фёдор Малыхин и Томаш Гика – 2:1.

Магнитогорский «Металлург» на выезде потерпел поражение от подмосковного «Витязя». В серии буллитов оказались точнее хозяева льда – 3:2 (Б). У сталеваров заброшенными шайбами отметились Богдан Потехин и Денис Паршин.

Следующий матч «Трактор» проведет на въезде третьего октября с минским «Динамо». Магнитогорский «Металлург» сегодня, 30 сентября, гостит у омского «Авангарда».

Фото: ХК «Трактор»