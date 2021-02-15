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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров провел мастер-класс в Сатке

Тренировка с участием легендарного хоккеиста прошла на стадионе «Труд». Призер Олимпийских игр и чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров поделился секретами хоккейного мастерства с юными хоккеистами.



На мастер-классе от профессионального спортсмена собрались несколько команд: «Тигры» (ХК «Юность» Сатка), ХК «Сатка» и «Ледяные мустанги» (Месягутово, Республика Башкортостан). Юные хоккеисты Саткинского района впервые приняли участие в мастер-классе именитого хоккеиста, а тренерский состав получил от спортсмена методические рекомендации.



«Хоккей — это целый мир, открывающий безграничные перспективы. В Апатитах в моём детстве у нас была хоккейная коробка и желание играть. Это суровый край за полярным кругом, где зима продолжается 9 месяцев из 12. У вас сегодня — качественная экипировка, профессиональные площадки и хорошие тренера. Искренне верю, что здесь вырастут настоящие спортсмены, талантливые ребята и чемпионы, готовые защищать честь нашей страны» — обратился Сергей Федоров к спортсменам.





В конце мастер-класса все участники получили подарки — клюшки и наборы с фирменными толстовками «Сатка» и сувенирной продукцией «Магнезита».



