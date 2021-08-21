21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
21.08.2021
«Уралкуз» отметил День физкультурника
20.08.2021
ММК опубликовал полную базу данных по аспектам устойчивого развития
20.08.2021
Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции
20.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
20.08.2021
Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда
«Уралкуз» отметил День физкультурника
01.07.2021
«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника
17.12.2020
«Уралкуз» увеличил отгрузку штамповок и поковок для ряда отраслей
22.06.2020
Работник «Уралкуза» попал на Доску почета наставников России
27.11.2019
Школьники побывали с экскурсией в цехах «Уралкуза»
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021