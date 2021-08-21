«Уралкуз» отметил День физкультурника

В Челябинской области чебаркульский завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») занял призовые места на городском спортивном празднике – Дне физкультурника.

Участие в спортивных состязаниях 20 августа приняли 25 сотрудников механо-обрабатывающего, кузнечно-прессового, ремонтного и других цехов. Сотрудники предприятия проявили свои силы и выносливость в трех командных играх: стритболе, мини-футболе и волейболе.

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По результатам матчей коллектив «Уральской кузницы» занял вторые места в стритболе и мини-футболе.

Всего в соревнованиях участвовали более 300 человек, среди них представители предприятий и учреждений Чебаркуля и Чебаркульского района.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, это не единственные соревнования, где сотрудники «Уралкуза» готовы добиваться победы. Традиционно ко Дню металлурга коллектив проводит футбольные матчи, а в сентябре проходит военизированная эстафета памяти воина-интернационалиста Сергея Матвеева. Сотрудники проверяют свои навыки сборки и разборки оружия, проходят на время полосу препятствий и стреляют по мишеням.

«На предприятии всегда приветствуется спорт и здоровый образ жизни. Также планируем организовать сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», - отметил директор департамента по работе с персоналом ПАО «Уральская кузница» Дмитрий Рекк.