Дождь - не помеха! На лыжной базе в Курчатовском районе состоялся мега-спортивный праздник ко Дню города

В Курчатовском районе Челябинска прошел масштабный спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и Дню города. Несмотря на проливной дождь, жители района от мала до велика собрались на лыжной базе, чтобы поиграть в подвижные игры, потанцевать, поучаствовать в конкурсах, принять участие в веселой эстафете и сдать нормативы ГТО.

Несгибаемый дух курчатовцев, которых совершенно не смутили потоки воды на улицах, проявился еще и в семейном участии — здесь было много мамочек с колясками, малышей на руках у родителей, группы детсадовцев, которых организованно привели воспитатели, а также школьники всех возрастов.

Все спешат на праздник с улыбками на лицах. И пока папы и старшие браться азартно играют в мини-футбол, защищая честь своих корпоративных команд, малыши вовсю носятся по мокрому газону с мячами и кеглями, их громко подбадривают бабушки и мамы, а ребята постарше отважно скидывают свои дождевики и куртки, чтобы проявить себя в отжимании от пола или прыжках в длину. Опытные спортивные инструкторы внимательно следят за выполнением упражнений, а счет ведут все хором — одноклассники и соседи по подъезду дружно подбадривают своих товарищей, «болея» за результат. «Золотой значок!» — объявляет инструктор, щелкая секундомером, и восторгу группы поддержки нет предела. Взаимная поддержка у юных курчатовцев просто феноменальная!

В это время на сцену один за одним выходят коллективы детского творчества и спортивные объединения Курчатовского района. Музыкальные номера, патриотические песни, показательные выступления команд по чирлидингу и финтес-аэробике, розыгрыши призов и конкурсы, веселые командные состязания — здесь также шумно и здорово, как и на расположенном рядом стадионе лыжной базы.

Фитнес-центры и различные спортивные сообщества Курчатовского района представляют гостям праздника свои образовательные программы, проводят мастер-классы, игровые открытые тренировки, спортивные викторины и конкурсы, затягивая в свой бодрый спортивный круговорот новых обучающихся и их родителей. Хоть от богатого выбора спортивных секций и направлений разбегаются глаза, жители района с удовольствием тестируют разные направления, выбирая виды активного досуга и дополнительные занятия на предстоящий учебный год.

Грандиозное мероприятие открывает глава Курчатовского района Сергей Антипов. В своей приветственной речи он отметил, что дождливая погода не помешает жителям района провести время активно и весело.

«У нас в Курчатовском районе ценят спорт, который для нас всегда праздник, — подчеркнул Сергей Антипов. — Я считаю, что Курчатовский район по праву называется одним из самых спортивных в Челябинске, потому что здесь очень активно развивается физкультурное движение. В спортивной жизни участвуют и детские коллективы, и взрослые жители, которые с удовольствием выступают на городской спартакиаде по всем видам спорта, и, конечно же, наши ветераны. У нас стали традиционными спортивные праздники «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Папа, мама, я — спортивная семья». Сегодня я рад поздравить всех курчатовцев с Днем города Челябинска и открыть наш традиционный мега-спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника!».

Торжественная часть праздника продолжается на большой сцене, где под звуки фанфар Сергей Антипов награждает юных спортсменов, успешно сдавших нормативы ГТО, и вручает ребятам заветные значки. По мере завершения зрелищных состязаний по мини-футболу, где накал страстей нешуточный, судьи выявляют победителей и тут же приглашают их на награждение.

Первое место в футбольном турнире среди корпоративных команд рабочей молодежи Курчатовского района занимает Научно-производственное объединение «Челябинский завод электротехники». На втором месте — команда ООО «ЖБИ-74». На третьем месте — ООО «ПромТех». Четвертое место заняла команда АО «Завод “Прибор”», а на пятом месте — ООО «Проминбург».

Самые массовые, шумные и эмоциональные состязания получились у воспитанников детских садов Курчатовского района. В эстафете приняли участие 25 команд от детских дошкольных учреждений. Первое место занял детский сад №473, место — детский сад №100, третье место — детский сад № 365. Все без исключения ребятишки получили сладкие призы от многочисленных спонсоров.

Спортивная и развлекательная программа получилась настолько богатая, что праздник идёт до самого вечера, а на лыжную базу прибывают все новые и новые участники, команды, спортшколы, болельщики и зрители. Такой сплоченности и массовости могут позавидовать даже общегородские мероприятия, приуроченные ко Дню города. А Курчатовский район — хоть и самый молодой в Челябинске, его жителям и администрации определенно есть чем гордиться.

Заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина уточнила, что спортивный праздник ко Дню физкультурника уже стал традиционным и проводится пятый год подряд.

«Каждый год мы придумываем что-то новое, меняем формат, что-то добавляем, — рассказала Кристина Никитина. — Например, в этом году мы впервые решили провести соревнования по мини-футболу среди рабочей молодежи и предприятий Курчатовского района. И не прогадали. Ещё успешное нововведение — это весёлые старты для детских садов. Спортивные клубы и творческие номера, а также концертная площадка — это у нас традиционный формат, и всё, что происходит сегодня на территории лыжной базы — так или иначе посвящено спорту и здоровому образу жизни».

Кроме того, традиционно в празднике участвуют фитнес-клубы и спортивные организации района. Их в этом году намного больше, чем в прошлом – спортивный клуб дзюдо «Ичибан», федерация «JumpDance», скалодром «Академия чемпионов», федерация чир спорта «Динамо», сеть фитнес-клубов «Территория спорта», спортивный клуб «Тайм», бойцовский клуб «Феррум», спортивная школа по традиционному каратэ и многие другие. Надо отметить, что число таких участников постоянно растет.

Мега-спортивный праздник в Курчатовском районе дал удачный старт для череды мероприятий, посвященных Дню города Челябинска, а также зарядил всех его участников, болельщиков и зрителей всех возрастов бодростью, позитивом и отличным настроением.

Администрация Курчатовского района выражает благодарность партнерам – кондитерской фабрике «Fantel», агрофирме «Ариант», Курчатовскому местному отделению партии «Единая Россия», депутату Законодательного собрания Челябинской области, директору Челябинского цинкового завода Павлу Избрехту.