21.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
21.07.2023
Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
21.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
21.07.2023
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
16.06.2022
В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир
13.11.2019
Юный челябинец стал победителем первенства УрФО по классическим шахматам
12.11.2019
Федерация шахмат России поблагодарила «Равис» за помощь юному шахматисту
04.10.2019
В Челябинске открывается областной турнир по шахматам среди ветеранов
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023