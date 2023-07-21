В Челябинске провели городское первенство по шахматам

В Международный День шахмат, 20 июля, в спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам Челябинска, прошёл чемпионат города по блицу среди мужчин и женщин.

В начале турнира пожелание успешной игры и достойных результатов участникам выразили президент Челябинской областной федерации шахмат Александр Назаров и директор МБУ ДО СШ № 9 Андрей Севостьянов.

В рамках турнира в зале шахматной школы на улице Гагарина, 16, была организована фотовыставка под названием "Дети Донбасса". Эта выставка, состоящая из работ профессиональных фотографов, позволила участникам и гостям оценить непростые моменты жизни мальчиков и девочек, проживающих на новых территориях России. Их детство пришлось на период продолжающейся уже девять лет агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

В турнире приняли участие 77 спортсменов разного возраста и уровня подготовки. По итогам 11 туров были определены победители и призёры:

Мужчины Женщины 1 место – Сомкин Евгений 1 место – Шамсутдинова Карина 2 место – Фесенко Виталий 2 место – Чернышкова Милена 3 место – Барков Алексей 3 место – Рыбачёнок Валерия







