В Челябинске растет число спортивных площадок под открытым небом

В Челябинске еще больше горожан, неравнодушных к физкультуре и спорту, смогут развивать силу и ловкость под открытым небом. В течение двух дней в столице Южного Урала откроются сразу четыре воркаут-комплекса для самостоятельных занятий на свежем воздухе.

Новые площадки, спроектированные по международным стандартам и по рекомендациям федерации воркаута Челябинска, - по 160 «квадратов» каждая - начнут радовать активных жителей Центрального, Тракторозаводского и Калининского района совсем скоро.

Так, уже в четверг, 19-го сентября, состоится открытие спортивных комплексов по трем адресам. В 10 часов начнет работу площадка на улице

250 лет Челябинску, 7 (школа №150); в 14 часов - на Шуменской, 18;

в 18 часов - на Октябрьской, 7. На следующий день, 20-го сентября, будет открыт воркаут-комплекс на улице Кирова, 15-Б (рядом со спортивной школой олимпийского резерва №10 по самбо).

На этих площадках установлены турники и брусья, где челябинцы смогут выполнять большое число упражнений разной степени сложности.

Воркаут-комплексы устанавливают в Челябинске и области с 2016-го года. Программу реализует Русская медная компания с целью популяризации здорового образа жизни и повышения доступности спорта.

В столице Южного Урала под открытым небом оборудовано уже 13 площадок во всех семи районах. Общая площадь, которую занимают тренажеры, внушительна и составляет четыре тысячи квадратных метров.

Интересно, что 19-го сентября РМК предложит челябинцам и гостям города небольшое испытание. За прохождение трех комплексов (на каждой из вновь открытых воркаут-площадок надо будет выполнить по одному несложному упражнению) участникам выдадут три наклейки. 20-го сентября, после прохождения последнего комплекса, активные челябинцы станут обладателями стикерпака из четырех наклеек - его можно будет обменять на подарок здесь же, на новой площадке.

В воскресенье, 22-го сентября, закаленным квестом горожанам представится отличная возможность вдоволь потренироваться в беге - в этот день в столице Южного Урала состоится традиционный ежегодный марафон (при участии и финансовой поддержке Русской медной компании).