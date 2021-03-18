В суд ушло дело водителя большегруза, который смял пять авто из-за отказа тормозов на М-5

В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу

В Челябинской области пока не регистрируют случаев гриппа

Экс-депутат Ольховский провел для Владимира Путина видеоэкскурсию по грязному и неубранному Челябинску

Общественный транспорт Челябинска в будущем может остаться без кондукторов?

В Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу

Сегодня, 18 марта, в Челябинске стартовал чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Эти турниры станут отборочными для участия в чемпионате и первенстве России.

Предстоящие соревнования вызывают большой интерес у представителей единоборств двух федеральных округов. Об этом говорит и состав участников, представленных на турнире – в Челябинск приедут сильнейшие спортсмены Урала и Приволжья.

Медали чемпионата и первенства разыграют юноши и девушки в возрасте от 12 лет. Всего Челябинск ожидает принять на своей площадке порядка 500 спортсменов. Старты пройдут на базе учебно-спортивного комплекса «Легкоатлетический манеж» УралГУФК на Энгельса, 22.

«Челябинская областная федерация тайского бокса имеет за плечами солидный опыт проведения российских и международных стартов, несколько раз Челябинск принимал чемпионаты России по тайскому боксу, ежегодно Федерация выступала организатором международных профессиональных турниров по тайскому боксу и другим единоборствам, поэтому организаторы планируют проведение предстоящих стартов на самом высоком уровне. В этом году будет организована прямая трансляция боев через YouTube», ― отметили организаторы соревнований.

Челябинская область представлена на чемпионате и первенстве сильнейшими спортсменами. На ринг выйдет чемпионка России 2020, чемпионка Европа 2019 года Анастасия Колосова. Также делегацию Челябинской области представят участники чемпионата мира Алексей Дмитриев и Артур Хайруллин.