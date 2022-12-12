В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды

В Челябинскую область приехали 115 детей из Донецкой Народной Республики: 65 человек поселились в Миассе, 50 — под Челябинском, в Каштаке. Многие никогда не были в оздоровительном лагере, но за несколько дней все адаптировались к новой для себя обстановке. Чуть больше месяца ребята будут учиться в школе и отдыхать, а под Новый год вернутся к родителям в Ясиноватую и Волноваху.

В рамках оздоровительной компании дети посетили миасский горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Автономная некоммерческая организация «Забота», занимающаяся помощью детям из сел и деревень Миасского городского округа 9 декабря организовала выезд детям по программе «Урок здоровья. Горные лыжи и сноуборд».

«Сегодня, мы привезли детей из города Ясиноватая, которые приехали в Миасс по программе обучения, по путевкам губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Всего на «Урок здоровья» приехало 65 детей, большинство из них были у нас осенью, также посещали «Урок здоровья», они загорелись идеей побывать здесь зимой, встать на лыжи. АНО «Забота» занимается поддержкой детей из сел и деревень Миасского городского округа, но сейчас мы понимаем, помощь нужна детям из семей беженцев и детям, которые приезжают к нам из ЛНР и ДНР, поэтому мы работаем и с ними. Также мы проводим мероприятия собственными силами, при поддержке руководства горнолыжного курорта «Солнечная долина», Управления образования города Миасса», рассказала Анастасия Борисова, руководитель АНО «Забота».

«Урок здоровья. Горные лыжи и сноуборд» - программа оздоровления для детей, реализуемая в Челябинской области с 2008 года. Ежегодно более 20 000 детей посещают занятия по горным лыжам и сноубордам с инструкторами на миасском горнолыжном курорте. В этом году география проекта расширяется – «Урок здоровья» проводится на базе горнолыжного курорта «Завяьлиха».