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В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей

В Магнитогорске (Челябинская область) состоялись финальные игры XXI турнира по хоккею среди дворовых команд на Кубок Магнитогорского городского Собрания депутатов.

Неофициально турнир называют «гусевским». Он проводится с 2000 года по инициативе председателя городского Собрания Александра Морозова и посвящен памяти энтузиаста детского дворового хоккея Владимира Гусева.

В конце 1980-х годов, будучи начальником ЖКО, Гусев собрал команду единомышленников. Вместе с ребятами строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах. Он приобщал мальчишек к труду и спорту, отвлекая от нездоровых уличных развлечений.

Ежегодно турнир по дворовому хоккею поддерживают хоккеисты команды «Металлург». Так, лицом турнира в 2018 году был Алексей Кайгородов, в 2019 - Евгений Бирюков, а в 2020 году - Павел Дорофеев.

В этом году в соревнованиях приняли участие 12 команд, в том числе женская - «Ночные ведьмы». В финал вышли четыре ледовые дружины.

Уверенную победу за Кубок со счетом 7:0 одержали ребята 137-го микрорайона. Вторым стал «Гайдаровец», третьим - «Орленок».

Обращаясь к хоккеистам, Александр Морозов напомнил, что «гусевский» турнир существует уже 21 год.

«Представляете, вы еще не родились, а турнир уже был, - заметил Александр Олегович - А еще в этом году лицом турнира вновь, уже второй раз, стал выдающийся мастер Сергей Мозякин. Когда он был лицом нашего турнира семь лет назад, «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина! Будем верить в хорошую примету и болеть за наших!»

С хорошей игрой ребят поздравила и вдова Владимира Гусева - Валентина Яковлевна: «Вы большие молодцы, что выбрали такой вид спорта. В хоккей, действительно, играют настоящие мужчины!», - сказала она.

По результатам турнира команды награждены дипломами, вымпелами, памятными призами. Сувениры получили лучшие защитник, нападающий, вратарь и самый полезный игрок.