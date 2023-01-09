В Магнитогорске стартовал любимый всеми «Снежный мяч»

В Магнитогорске (Челябинская область) при поддержке ПАО «ММК» в 28-й раз стартовал традиционный открытый турнир по зимнему мини-футболу «Снежный мяч» сезона 2022-2023.

Этот уникальный турнир давно стал своеобразной визитной карточкой города металлургов. В числе участников состязаний – команды структурных подразделений ММК, магнитогорские спортсмены и гости из близлежащих районов.

На открытии «Снежного мяча» председатель оргкомитета турнира Вадим Чуприн, в свое время стоявший у истоков турнира, выразил благодарность за его поддержку Магнитогорскому металлургическому комбинату в лице отдела социальных программ, профсоюзному комитету и коллективу спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Вадим Чуприн подчеркнул востребованность, популярность этих состязаний.

От имени руководства ММК любителей зимнего мини-футбола приветствовал ведущий специалист группы социальных программ комбината Дмитрий Чалков, который напомнил, что 2022 год был юбилейным – 90-летие отмечали как сам ММК, так и его спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». Представитель социального блока комбината пожелал участникам удачи, красивой и честной игры.

Ведущий церемонии открытия зачитал приветствие участникам нынешнего турнира от защитника Марата Быстрова, игрока сборной Казахстана, выступающего ныне за футбольный клуб Российской премьер-лиги «Ахмат» (Грозный). Он является воспитанником ДЮСШ олимпийского резерва №4 Магнитогорска и неоднократно участвовал в зимних баталиях «Снежного мяча».

Как рассказал директор частного физкультурно-спортивного учреждения ММК «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов, в этом году, помимо трех основных лиг и ветеранской лиги, было решено возродить детскую лигу, финалы которой также пройдут на полях спортклуба.

Главный судья соревнований Анатолий Печагин рассказал об участии в нынешнем турнире без малого сорока команд, которые в зависимости от уровня подготовки поделены на три лиги, в каждой из которых - по десять футбольных дружин. Ветеранская лига выступает отдельно.

Отборочные состязания детской лиги будут проходить по районам, финалы планируется провести на площадках спортклуба ММК.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в соревновательные дни игры будут идти одновременно на четырех полях. Сначала команды в каждой лиге проведут круговые игры, по итогам которых сформируют кубковые сетки. Продлится «Снежный мяч» до конца зимы.