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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за девять месяцев этого года на трамвайных путях произошло тысяча 297 ДТП, которые п
Транспорт
Транспорт
14.10.2021

Александр Егоров считает число ДТП на трамвайных путях в Челябинске катастрофическим
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Для младенца, подкинутого в картонной коробке в подъезд дома в Коркино, нашлась новая семья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Кадровые перестановки в южноуральской полиции на транспорте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

«Бакальский зверь» попросился на свободу
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14.10.2021 16:16

В Магнитогорском парке можно пробежаться вместе с героями спорта

В Магнитогорске (Челябинская область) участниками популярной у горожан воскресной пробежки «Бегайте с нами, бегайте сами» стали чемпионы мира и участница Олимпийских игр.  

Сразу три мастера спорта международного класса пришли в прошлое воскресенье на очередную встречу любителей здорового образа жизни в парк у Вечного огня. Среди них - участница Олимпиады в Токио, чемпионка мира по академической гребле Екатерина Курочкина.

«Это очень хорошее начинание. Нужно привлекать всех пусть к не большому спорту, но к таким физкультурным занятиям Я считаю, что это правильно. Здесь рождаются и новые знакомства, и новые интересы», - отзывается Екатерина о пробежках.

Участница Олимпиады провела часть разминки с учетом специфики академической гребли. Все с удовольствием повторяли упражнения, с которых начинается пусть на спортивный Олимп. А продолжили разминку представители борцовского клуба «Fight House» Иван Ивлев и Руслан Галиуллин.  

«Нам показалось очень интересным - поучаствовать в этом мероприятии. Самое главное – оно бесплатное. Сейчас очень много платных секций. А здесь для любого жителя города есть возможность позаниматься спортом и вдоволь пообщаться», - отметил Иван.

Участников еженедельного физкультурного забега «Бегайте с нами, бегайте сами» становится все больше. Срабатывает принцип, заложенный в проект с самого начала три с лишним года назад - бегать вместе не только полезно, но и интересно.

«Есть все условия для занятий физкультурой в любом виде и в любое время года. В разных точках города, в том числе в парке у Вечного огня. Бегать приходили и латиноамериканцы, и дрессировщики, и каскадёры… у нас международная пробежка. Поэтому неудивительно, что сегодня здесь три мастера спорта международного класса.  Вместе всегда интересно», - говорит вдохновитель пробежек и их постоянный участник, спикер городского Собрания Александр Морозов.  

Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальником Государственной жилищной инспекции Челябинской области возглавила Рашида Ковалева.
14.10.2021

В ГЖИ Челябинской области назначен новый руководитель
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В Челябинске за девять месяцев этого года на трамвайных путях произошло тысяча 297 ДТП, которые п
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Транспорт
14.10.2021

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу

12.10.2021 14:51

В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

12.10.2021 14:33

Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным

12.10.2021 14:28

Осень еще порадует южноуральцев теплом

12.10.2021 13:52

Жители Челябинской области предпочитают брать кредиты онлайн

12.10.2021 13:38

Врач-инфекционист рассказал о снижении фертильности после тяжелого COVID-19

12.10.2021 13:38

Власти Курчатовского района осветили пространство рядом с челябинским кинотеатром «Победа»

12.10.2021 12:52

Вебинар для руководителей и не только: "Интернет -маркетинг на базе соцсетей" 19 октября.

12.10.2021 12:48

Скончался экс-представитель СК челябинец Владимир Маркин

12.10.2021 12:43

В Челябинске зазвучат концерты памяти погибших в Аргуне и при взрыве в Магнитогорске

12.10.2021 12:25

Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

12.10.2021 11:48

Фильм о Карабаше получил приз международного фестиваля документального кино

12.10.2021 11:39

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи