В Магнитогорском парке можно пробежаться вместе с героями спорта

В Магнитогорске (Челябинская область) участниками популярной у горожан воскресной пробежки «Бегайте с нами, бегайте сами» стали чемпионы мира и участница Олимпийских игр.

Сразу три мастера спорта международного класса пришли в прошлое воскресенье на очередную встречу любителей здорового образа жизни в парк у Вечного огня. Среди них - участница Олимпиады в Токио, чемпионка мира по академической гребле Екатерина Курочкина.

«Это очень хорошее начинание. Нужно привлекать всех пусть к не большому спорту, но к таким физкультурным занятиям Я считаю, что это правильно. Здесь рождаются и новые знакомства, и новые интересы», - отзывается Екатерина о пробежках.

Участница Олимпиады провела часть разминки с учетом специфики академической гребли. Все с удовольствием повторяли упражнения, с которых начинается пусть на спортивный Олимп. А продолжили разминку представители борцовского клуба «Fight House» Иван Ивлев и Руслан Галиуллин.

«Нам показалось очень интересным - поучаствовать в этом мероприятии. Самое главное – оно бесплатное. Сейчас очень много платных секций. А здесь для любого жителя города есть возможность позаниматься спортом и вдоволь пообщаться», - отметил Иван.

Участников еженедельного физкультурного забега «Бегайте с нами, бегайте сами» становится все больше. Срабатывает принцип, заложенный в проект с самого начала три с лишним года назад - бегать вместе не только полезно, но и интересно.

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