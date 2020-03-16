В Миассе состоялось первенство ГРЦ Макеева по горным лыжам и сноуборду

В Миассе (Челябинская область) состоялись XI открытые любительские соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду на первенство АО «ГРЦ Макеева». Ночной дождь, хмурое небо и ураганный ветер сделали горнолыжную трассу по-настоящему экстремальной.

На участие в первенстве заявились 30 специалистов и ветеранов государственного ракетного центра (меньше, чем обычно) . На торжественном построении в ГЛЦ «Райдер» спортсменов поприветствовал главный инженер ГРЦ Макеева Владимир Осипов, пожелав им не обращать внимания на капризы погоды и успешно выступить.

Соревнования определили лучших в дисциплине «Слалом-Бонне» на трассе протяженностью 320 метров, итоги были подведены по результатам двух спусков.

Победителями и призерами в своих возрастных категориях среди женщин ГРЦ стали Лариса Пяткина (первое место), Ольга Пронина (второе место), Инга Загородина (третье место); Ксения Болотнова (второе место), Влада Кур (третье место).

У мужчин места распределились следующим образом: Владимир Ширяев (первое), Виктор Петров (второе); Виктор Килижеков (второе); Александр Игловиков (третье); Павел Бахарев (первое), Денис Абросимов (второе), Александр Безуглов (третье).

Среди сноубордистов у женщин первое место заняла Евгения Источинская, Александр Лисконог показал третий результат.

Победители и призеры были торжественно награждены дипломами и сертификатами на услуги ГЛЦ «Райдер».

«Погода не внесла коррективы в организацию первенства, которая была, как всегда, на высоком уровне благодаря администрации, профкому АО «ГРЦ Макеева» (Ю. М. Бородавка) и, конечно же, хозяевам соревнований, организовавшим предварительные тренировки, - ГЛЦ «Райдер» (Н. Б. Инютина). Постановку трассы осуществляли Владимир Ширяев, Павел Бахарев. Помощь в судействе обеспечили Ольга Шарикова (отд. 19) и Людмила Гришина (отд. 179)», - рассказали в пресс-службе государственного ракетного центра.

Как отметил бессменный организатор первенства ГРЦ по горным лыжам и сноуборду Владимир Ширяев, несмотря на то, что трасса была экстремальной, участники соревнований показали достойные результаты, проявив волю к победе. В следующие выходные лучшим из них предстоит защищать честь предприятия в составе команды ГРЦ в соревнованиях на Кубок губернатора Челябинской области.