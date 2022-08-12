В Заксобрании Челябинской области чествовали лучших спортсменов

В канун Дня физкультурника, который отмечается 12 августа, в Законодательном Собрании Челябинской области состоялась церемония вручения премии регионального парламента в сфере физической культуры и спорта.

Лауреатами премии стали шестьдесят южноуральцев – спортсмены, тренеры-преподаватели, работники организаций, осуществляющие профессиональную или общественную деятельность в сфере физической культуры и спорта, учителя физкультуры.

Награды им вручали председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, его заместитель Анатолий Еремин, депутаты Михаил Видгоф и Елена Тарасова.

В Заксобрании напомнили, денежная премия вручается ежегодно за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, за заслуги в развитии физической культуры, спорта и туризма в регионе. Лауреаты премии также получают нагрудный знак.

Поздравляя спортсменов, Александр Лазарев отметил, что сегодняшняя церемония – это показатель признательности и высокой оценки труда спортсменов. Спортивные успехи и достижения южноуральцев известны и признаны не только в нашей области, но и за её пределами.

«Я хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию, пропаганду здорового образа жизни, постоянную работу над собой, стремление к победам и новым спортивным достижениям, – обратился к гостям церемонии Александр Лазарев. – Физкультура и спорт – основа здорового образа жизни, составная часть гармоничного воспитания человека, это верный путь к возрождению российской семьи и правильному воспитанию подрастающего поколения».

Спикер областного парламента отметил, что губернатор Челябинской области и депутаты Законодательного Собрания уделяют большое внимание вопросам развития физической культуры и спорта.

Так, введены в эксплуатацию спортивный комплекс «Динамо» в Челябинске, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Пласте и Златоусте, бассейн в Варненском муниципальном районе, два крытых ледовых корта в Миассе и Верхнеуральском муниципальном районе, два спортивных зала для занятий борьбой и боксом в Кунашакском муниципальном районе, две площадки ГТО в Катав-Ивановском и Чебаркульском муниципальных районах, лыжная база в Верхнеуральском муниципальном районе.

Продолжается строительство регионального центра олимпийской подготовки по хоккею в Челябинске, тренировочного катка «Трактор» в Челябинске; реконструкция плавательного бассейна «Строитель» в Челябинске. Завершено строительство спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей» в Сосновском муниципальном районе.

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«Главное для нас – сделать спорт доступным для всех и привлечь к здоровому образу жизни каждого жителя нашей области», – подчеркнул Александр Лазарев.