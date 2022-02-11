В Златоусте стартовал тур ватерпольной Суперлиги России

В Златоусте (Челябинская область) на базе центра олимпийской подготовки «Уралочка» стартовал четвертый тур чемпионата России по водному поло среди женщин.

В соревнованиях принимают участие шесть лучших команд страны, прошедших предварительных этап и добившихся права выступать в Суперлиге. На кону – путевки в «Финал четырех».

Первый день турнира для двух команд «Динамо-Уралочки» волей календаря получился разминочно-игровым. Две «Уралочки» играли между собой, и ожидаемо сильнее была первая команда Златоуста - 20:10. По четыре мяча своим одноклубницам забросили Полина Попова, Елизавета Заплатина и Екатерина Зеленцова. У «молодежки» можно отметить Дарью Бунакову и Валерию Колкову.

Главная борьба в этом туре впереди. Уже сегодня, 11 февраля, «уралочек» ждут серьезные соперники из Киришей и Волгограда. Далее матчи против команд Москвы и Нижнего Новгорода. Турнир продлится до 14 февраля.