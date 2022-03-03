Все участники ватерпольного «Финала четырех» России определятся в Киришах

Сегодня, третьего марта, в городе Кириши Ленинградской области стартует заключительный тур регулярного чемпионата России по водному поло среди женщин.

В соревнованиях принимают участие все шесть команд Суперлиги, которые разыграют четыре путевки в главный российский турнир сезона – «Финал Четырех». Златоустовский клуб «Динамо-Уралочка» представлен в ТОП-6 двумя коллективами. И если первая команда досрочно обеспечила себе выход в финал и лидирует в турнирной таблице, то «молодежке» предстоит серьезная борьба с сильными соперниками. Свой первый матч в этом туре две «Уралочки» проведут между собой.

И по-прежнему нет ясности по ситуации с ответным матчем Евролиги с итальянским клубом «Плебисцито Падуя».

Напомним, что 20 февраля «Динамо-Уралочка» на поле соперниц добилась победы 11:8, вторая игра 26 числа в Челябинске не состоялась. Европейская Федерация водных видов спорта (ЛЕН) пытается найти варианты проведения этого матча.